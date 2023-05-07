"Ідейє назвав мене шантажисткою та відмовився від дітей? Його слова – повна брехня! Це вже не питання аліментів, а питання моєї репутації та репутації моїх дітей. Мені смішно і водночас страшно від цієї ситуації. Вона стосується дітей, і Браун, як нормальний чоловік, міг вийти на зв'язок і закрити питання, а не влаштовувати цирк.

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Краще б він узагалі мовчав. Своїми словами він сам собі копає могилу. У нього є тільки слова, а в мене факти. Я доведу справу до кінця! В Україні є адвокат Тетяна Кравцова, яка займалася моєю справою у 2016 році. На цю тему є багато статей та інтерв'ю. Також я готова надати виписки з його платежів аліментів.

В Україні на Брауна відкрито кримінальну справу за несплату аліментів. Тепер мої адвокати підготували належні документи і звернулися до Інтерполу, щоб вони видали ордер на його арешт. Його мають заарештувати й екстрадувати в Україну. У нього не вийде перетнути кордон.

Тож скоро він буде в Динамо. Я чула, що зараз футболісти Динамо погано грають, тому я допоможу Ігорю Суркісу повернути Брауна. Потрібно трохи почекати, в Інтерполі заява розглядається чотири місяці", – поділилась Волощенко в інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, Ідейє виступав за Динамо з 2011 по 2014 роки і в 74 матчах забив 34 голи. З 2016 року триває історія щодо нігерійця та українською дівчини Яни, яка нібито народила від екс-нападника киян двох дітей.

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