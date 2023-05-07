Екс-легіонеру Динамо загрожує арешт в Україні – все через скандал з українкою, яка народила від нього двох дітей
Яна Волощенко, яка стверджує, що народила двох дітей від колишнього нападника Динамо Брауна Ідейє, розповіла, що футболіста розшукуватиме Інтерпол.
"Ідейє назвав мене шантажисткою та відмовився від дітей? Його слова – повна брехня! Це вже не питання аліментів, а питання моєї репутації та репутації моїх дітей. Мені смішно і водночас страшно від цієї ситуації. Вона стосується дітей, і Браун, як нормальний чоловік, міг вийти на зв'язок і закрити питання, а не влаштовувати цирк.
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Краще б він узагалі мовчав. Своїми словами він сам собі копає могилу. У нього є тільки слова, а в мене факти. Я доведу справу до кінця! В Україні є адвокат Тетяна Кравцова, яка займалася моєю справою у 2016 році. На цю тему є багато статей та інтерв'ю. Також я готова надати виписки з його платежів аліментів.
В Україні на Брауна відкрито кримінальну справу за несплату аліментів. Тепер мої адвокати підготували належні документи і звернулися до Інтерполу, щоб вони видали ордер на його арешт. Його мають заарештувати й екстрадувати в Україну. У нього не вийде перетнути кордон.
Тож скоро він буде в Динамо. Я чула, що зараз футболісти Динамо погано грають, тому я допоможу Ігорю Суркісу повернути Брауна. Потрібно трохи почекати, в Інтерполі заява розглядається чотири місяці", – поділилась Волощенко в інтерв'ю Fanday.
Нагадаємо, Ідейє виступав за Динамо з 2011 по 2014 роки і в 74 матчах забив 34 голи. З 2016 року триває історія щодо нігерійця та українською дівчини Яни, яка нібито народила від екс-нападника киян двох дітей.
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