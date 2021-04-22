Бывший игрок Львова Висенте Де Паула может вернуться в Украину, но не в украинскую Премьер-лигу.

Висенте присоединится к Горняк-Спорту на правах свободного агента, сообщает Sportarena.

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Последним его клубом стал албанский Бюлис, который он покинул еще летом прошлого года. Висенте выступает на позиции правого полузащитника и защитника и защищал цвета Львова с 2019 по 2020 годы.

Отметим, что Горняк-Спорт сейчас занимает 8 место в Первой лиге, имея 32 очка после 22 сыгранных туров.

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