Агробизнес перед матчем с Динамо усилился экс-вингером Шахтера
Команда Александра Чижевского подписала игрока с опытом выступлений в УПЛ.
Экс-полузащитник Шахтера Артем Дудик стал игроком Агробизнеса, сообщает Sportаrena.
Агробизнес – Динамо: Чижевский рассказал, как мотивирует подопечных на выход в финал Кубка Украины
24-летний футболист подписал с волочиской командой контракт до конца сезона. Игрок находился в поисках клуба с января, после того, как покинул польскую Сандецию.
К слову, Артем – воспитанник Волыни. С 2017 по 2020 годы принадлежал Шахтеру, однако, выступал преимущественно в аренде (за белорусский Слуцк и Мариуполь). В августе 2020-го перешел в Сандецию, за которую забил 1 гол в шести матчах. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.
Напомним, уже сегодня, 21 апреля, Агробизнес в полуфинале Кубка Украины сыграет с киевским Динамо. Начало встречи в 16:00.