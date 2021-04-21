Экс-полузащитник Шахтера Артем Дудик стал игроком Агробизнеса, сообщает Sportаrena.

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24-летний футболист подписал с волочиской командой контракт до конца сезона. Игрок находился в поисках клуба с января, после того, как покинул польскую Сандецию.

К слову, Артем – воспитанник Волыни. С 2017 по 2020 годы принадлежал Шахтеру, однако, выступал преимущественно в аренде (за белорусский Слуцк и Мариуполь). В августе 2020-го перешел в Сандецию, за которую забил 1 гол в шести матчах. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

Напомним, уже сегодня, 21 апреля, Агробизнес в полуфинале Кубка Украины сыграет с киевским Динамо. Начало встречи в 16:00.

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