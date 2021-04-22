Колишній гравець Львова Вісенте Де Паула може повернутись до України, але не до української Прем'єр-ліги.

Вісенте приєднається до Гірник-Спорта на правах вільного агента, повідомляє Sportarena.

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Останнім його клубом став албанський Бюліс, який він покинув ще влітку минулого року. Вісенте виступає на позиції правого півзахисника та оборонця та захищав кольори Львова з 2019 по 2020 роки.

Відзначимо, що Гірник-Спорт наразі посідає 8 місце у Першій лізі, маючи 32 очки після 22 зіграних турів.

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