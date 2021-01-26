Стороны договорились о досрочном разрыве контракта, сообщает официальный сайт польского гранда.

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Халль присоединился к Висле в начале января, но ни одного матча так и не провел. Люксембуржец выступал за Карпаты в сезоне 2019/20, а затем перешел к Жил Висенте, где также задержался всего на несколько месяцев. Халль умудрился сменить уже шестой клуб за последние 4 года.

Добавим, что центральный защитник имеет в своем активе 3 матча за сборную Люксембурга и продолжает получать вызовы.

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