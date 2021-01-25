Нападающий Брюгге Деннис Эммануэль Бонавентуре подписал контракт с Кельном, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Брюгге продал молодого таланта в Монако перед матчами против Динамо

Нигериец защищать цвета "козлов" на правах аренды, соглашение о сотрудничестве между сторонами рассчитано до лета. Деннис присоединится к команде 27 января и будет выступать под 43-м номером. В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии Бонавентуре сыграл лишь в 9-ти матчах, в которых отметился двумя голами.

Брюгге является соперником киевского Динамо в 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, в сезоне 2016/17 нигериец защищал цвета луганской Зари.

Динамо не обыграло сборную Иордании – печальное завершение первого сбора с очевидными проблемами