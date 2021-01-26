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Халль приєднався до Вісли на початку січня, але жодного матчу так і не провів. Люксембуржець виступав за Карпати у сезоні 2019/20, а потім перейшов до Жил Вісенте, де також затримався лише на кілька місяців. Халль примудрився змінити вже шостий клуб за останні 4 роки.

Додамо, що центральний захисник має у своєму активі 3 матчі за збірну Люксембургу і продовжує отримувати виклики.

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