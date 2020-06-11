Экс-легионер Днепра назвал сильнейшего тренера Украины – выбор откровенно удивил

Хорватский полузащитник Ингульца Младен Бартулович признался, кто из украинских наставников оказал на него самое большое влияние.

"Мне очень нравилось работать со Славеном Биличем – он постоянно вызывал меня в хорватскую молодежку. Затем Билич возглавил национальную сборную, куда я также регулярно вызывался. Да, я не сыграл много матчей, но все равно перед Евро-2012 я был в заявке своей сборной почти на всех играх.

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А в Украине на меня очень сильно повлиял и больше других дал Олег Таран. Хотя я благодарен каждому, с кем удалось поработать, потому что от каждого я что-то для себя взял", – сказал Бартулович в комментарии официальному сайту Профессиональной футбольной лиги.

Напомним, Младен перешел в Днепр из хорватского Хайдука в 2006 году, однако играл преимущественно в аренде (Кривбасс, Арсенал, Карпаты). В сезоне 2015/16 выступал за полтавскую Ворсклу. Далее был год в польской Медзи и возвращения в Украину. Сначала хорват два года защищал цвета Волыни, а с 2020-го бегает в футболке Ингульца.

Олег Таран тренировал ряд украинских клубов, среди которых: Днепр, Металлург и Кривбасс. Именно в криворожском клубе ему пришлось поработать с Бартуловичем.

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