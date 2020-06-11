Екс-легіонер Дніпра назвав найсильнішого тренера України – вибір відверто здивував

Хорватський півзахисник Інгульця Младен Бартуловіч зізнався, хто з українських наставників мав на нього найбільший вплив.

"Мені дуже подобалося працювати зі Славеном Білічем – він постійно викликав мене у хорватську молодіжку. Потім Біліч очолив національну збірну, куди я також регулярно викликався. Так, я не зіграв багато матчів, але все одно перед Євро-2012 я був в заявці своєї збірної майже на всіх іграх.

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А в Україні на мене дуже сильно вплинув і більше за інших дав Олег Таран. Хоча я вдячний кожному, з ким вдалося попрацювати, тому що від кожного я щось для себе взяв", – сказав Бартуловіч у коментарі офіційному сайту Професіональної футбольної ліги.

Нагадаємо, Младен перейшов у Дніпро з хорватського Хайдука у 2006 році, однак грав переважно в орендах (Кривбас, Арсенал, Карпати). У сезоні 2015/16 виступав за полтавську Ворсклу. Далі був рік у польській Медзі і повернення в Україну. Спочатку хорват два роки захищав кольори Волині, а з 2020 року бігає у футболці Інгульця.

Олег Таран тренував низку українських клубів, серед яких: Дніпро, Металург З і Кривбас. Саме у криворізькому клубі йому довелось попрацювати з Бартуловічем.

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