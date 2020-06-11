"Вариантов уйти в аренду было столько же, сколько клубов у Коломойского": Бартулович – о "тюрьме" в Днепре

Хавбек Ингульца Младен Бартулович вспомнил долгий период, в течение которого его контракт принадлежал Днепру.

"У меня был пятилетний контракт с Днепром, поэтому хотелось играть, а не просто сидеть. Вы же понимаете, что вариантов куда пойти в аренду было ровно столько же, сколько клубов было у его владельца Игоря Коломойского. То есть в другом направлении двигаться никто не мог, а потому нужно было играть хоть где-то, вот я и согласился поехать в Кривбасс.

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Не могу сказать, что уровень условий в клубе был слишком контрастным на фоне Днепра. Да, условия были хуже, но неплохими. Я наоборот рад, что тогда оказался в Кривом Роге, потому что именно там мне удалось увидеть украинский футбол со всеми его реалиями. Для меня родными являются Днепр и Кривбасс, потому что именно там я провел больше всего времени. Хотя с теплом вспоминается и время проведенное в Полтаве, если бы не всем известные обстоятельства, то я бы там остался и в дальнейшем", – признался Бартулович в интервью официальному сайту ПФЛ.

Напомним, зимой 33-летний хорват сменил Волынь на Ингулец, с которым претендует на выход в Премьер-лигу.

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