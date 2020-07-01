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Экс-легионер Динамо подрался с собственной женой – появилось скандальное видео

1 июля 09:53 - Читати українською
Экс-легионер Динамо подрался с собственной женой – появилось скандальное видео
Дуду с экс-супругой / Фото из соцсетей

Атакующий полузащитник Палмейраса Дуду вляпался в очень неприятную историю.

Камеры зафиксировали, как 28-летний бразилец выяснял отношения с бывшей женой.

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Пара о чем-то горячо общалась на улице, а затем Дуду внезапно запрыгнул в автомобиль. Девушке это крайне не понравилось, поэтому она бросилась следом. Уже в салоне машины завязалась драка, которую едва смогли остановить знакомые игрока Палмейраса и его экс-супруги.

Добавим, что Дуду выступал в составе киевского Динамо с 2011 по 2015 годы, после чего вернулся на родину.

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