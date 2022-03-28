Эммануэль Окодува, выступавший за ряд украинских клубов, продолжает поддерживать наш народ в войне с россиянами.

Ранее 38-летний Окодува похвастался в соцсетях одеждой с украинской символикой, а сейчас продолжает борьбу на информационном фронте.

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Эммануэль принял участие в акции протеста, состоявшейся в Берлине. "Все, что мы делаем – это победа. Слава Украине", – написал нигериец в Instagram.

Напомним, большую часть карьеры форвард провел в Украине. Выступал за Металлург Донецк, Арсенал Киев, Ворсклу, Динамо и Шахтер (первый легионер, поигравший за обоих украинских грандов). Успел поиграть и в России за тамошнюю Кубань. Имеет в своем активе один матч за национальную команду Нигерии.

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