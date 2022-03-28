Еммануель Окодува, який виступав за низку українських клубів, продовжує підтримувати наш народ у війні з росіянами.

Раніше 38-річний Окодува похизувався в соцмережах одягом з українською символікою, а зараз продовжує боротьбу на інформаційному фронті.

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Еммануель взяв участь в акції протесту, яка відбулася в Берліні. "Все, що ми робимо – це перемога. Слава Україні", – написав нігерієць в Instagram.

Нагадаємо, більшу частину кар'єри форвард провів в Україні. Виступав за Металург Донецьк, Арсенал Київ, Ворсклу, Динамо і Шахтар (перший легіонер, який пограв за обох українських грандів). Встиг пограти і в Росії за тамтешню Кубань. Має у своєму активі 1 матч за національну команду Нігерії.

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