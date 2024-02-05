Израильский полузащитник Гай Хадида уже нашел новое место работы после ухода из Черноморца.

Венгерский Залаэгерсег на официальном сайте сообщил о трансфере Гая Хадиды, который этой зимой покинул Черноморец.

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Transfermarkt сообщает, что контракт с израильтянином рассчитан до 30 июня 2024 года, а перебрался он на правах свободного агента.

Заметим, что Хадида провел в Одессе почти год. За это время сыграл в команде Романа Григорчука 25 официальных матчей, в которых забил 3 гола и отдал одну результативную передачу. В нынешнем сезоне 28-летний хавбек лишь дважды провел на поле больше, чем один тайм.

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