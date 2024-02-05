Ізраїльський півзахисник Гай Хадіда вже знайшов нове місце роботи після відходу з Чорноморця.

Угорський Залаегерсег на офіційному сайті повідомив про трансфер Гая Хадіди, який цієї зими покинув Чорноморець.

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Transfermarkt повідомляє, що контракт з ізраїльтянином розрахований до 30 червня 2024 року, а перебрався він на правах вільного агента.

Зауважимо, що Хадіда провів у Одесі майже рік. За цей час відіграв у команді Романа Григорчука 25 офіційних матчів, в яких забив 3 голи та віддав одну результативну передачу. У нинішньому сезоні 28-річний хавбек лише двічі провів на полі більше, ніж один тайм.

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