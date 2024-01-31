"По обоюдному согласию ФК Черноморец и Гай Хадида остановили действие контракта. С 31 января полузащитник не является игроком нашей команды. Спасибо Гаю за этот год в клубе", – говорится в сообщении пресс-службы "моряков".

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В Одессе Хадида провел почти год. За это время провел в команде Романа Григорчука 25 официальных матчей, в которых забил 3 гола и отдал результативную передачу. В нынешнем сезоне 28-летний хавбек лишь дважды провел на поле больше одного тайма.

По информации ТаТоТаке, израильтянин уже ведет переговоры с клубами, заинтересованными в его услугах. У Хадида есть один вариант в УПЛ и еще два – из других стран.

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