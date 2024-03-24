– Я совсем не так представлял себе ситуацию, когда 2 года назад продлевал контракт до 2027-го. Впрочем, я живу своей жизнью, которую имею сейчас. Некоторые обстоятельства повлекли то, что в прошлом году меня отдали в аренду мюнхенской Баварии. Я не жалею, хотя Сити потом и выиграл Лигу чемпионов. Я чувствую, что сделал правильный выбор, что перешел в клуб, который действительно хотел меня еще до того продления контракта. Этот клуб дал мне многое за те шесть месяцев, что я там провел. Я пересекся с замечательными игроками, Бавария впечатляет.

Потом я пришел в Барсу, снизил зарплату, но меня это ничуть не смущает. Я трижды пытался перейти сюда, и наконец я здесь.

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– Как вы отреагировали на публичный выпад Гвардиолы, который заявил, что вы критиковали товарищей по команде – Рико Льюиса и Натана Аке?

– Это ложь! Я никогда не был для них плохим одноклубником, можете лично спросить Аке или Рико. Никакой гордыни или пренебрежения по отношению к ним у меня нет. Что ж, такое мнение тренера...

– Вас расстроило это публичное заявление?

– Я буду стоять на своем, потому что это неправда. Я думаю, что Манчестер Сити отнесся ко мне немного неблагодарно, когда такое сказал. В годы там я был очень важным игроком. Я никогда не заставлял сомневаться в своей преданности клубу, болельщикам, и всегда отдавал все силы.

Я помню момент, когда меня ограбили и напали на мою семью, а на следующий день я играл на Эмирейтс против Арсенала. Это вещи, которые вы не забудете. Я с ужасом оставил жену и дочь одних дома. Люди запомнят только то, что у господина Гвардиолы гораздо больше силы, чем у меня. Когда он что-то говорит, то я предпочитаю держать все в себе.

Для меня лучше знать, что я говорю правду, я чувствую удовлетворение от того, что сделал. Я открытый человек, никогда не вру. Жизнь продолжается, и я желаю, чтобы все было хорошо, потому что пока я был там, я наслаждался своим футболом и командой. Сити остается фаворитом на победу в ЛЧ, – заявил Канселу в интервью A Bola.

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