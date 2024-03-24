– Я зовсім не так уявляв собі ситуацію, коли 2 роки тому продовжував контракт до 2027-го. Втім, я живу своїм життям, яке маю зараз. Деякі обставини спричинили те, що торік мене віддали в оренду мюнхенській Баварії. Я не жалкую, хоча Сіті потім і виграв Лігу чемпіонів. Я відчуваю, що зробив правильний вибір, що перейшов до клубу, який справді хотів мене ще до того продовження контракту. Цей клуб дав мені багато чого за ті шість місяців, що я там провів. Я перетнувся з чудовими гравцями, Баварія вражає.

Потім я прийшов у Барсу, знизив зарплату, але мене це нітрохи не бентежить. Я тричі намагався перейти сюди, і нарешті я тут.

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– Як ви відреагували на публічний випад Гвардіоли, який заявив, що ви критикували товаришів по команді – Ріко Льюїса та Натана Аке?

– Це брехня! Я ніколи не був для них поганим одноклубником, можете особисто запитати Аке або Ріко. Жодної пихи чи зневаги щодо них у мене немає. Що ж, така думка тренера...

– Вас засмутила ця публічна заява?

– Я буду стояти на своєму, бо це неправда. Я думаю, що Манчестер Сіті поставився до мене трохи невдячно, коли таке сказав. У роки там я був дуже важливим гравцем. Я ніколи не змушував сумніватись у свої відданості клубу, вболівальникам, і завжди віддавав усі сили.

Я пам'ятаю момент, коли мене пограбували та напали на мою сім'ю, а наступного дня я грав на Емірейтс проти Арсенала. Це речі, які ви не забудете. Я з жахом залишив дружину та доньку одних удома. Люди запам'ятають тільки те, що у пана Гвардіоли набагато більше сили, ніж у мене. Коли він щось говорить, то я волію тримати все в собі.

Для мене краще знати, що я кажу правду, я відчуваю задоволення від того, що зробив. Я відкрита людина, ніколи не брешу. Життя триває, і я бажаю, щоб усе було добре, бо поки я був там, я насолоджувався своїм футболом і командою. Сіті залишається фаворитом на перемогу в ЛЧ, – заявив Канселу в інтерв'ю A Bola.

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