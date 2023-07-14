Чемпион мира 2018 года Бенжамен Менди наконец-то может мечтать о возобновлении нормальной жизни.

Суд признал француза невиновным по последним двум обвинениям в изнасилованиях, информирует Manchester Evening News.

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Проблемы хавбека начались в августе 2021 года, когда его взяли под стражу по подозрению в 4 насильственных инцидентах. Манчестер Сити сразу отстранил защитника, а число жалоб начало увеличиваться и возросло до 10. Впрочем, адвокаты Менди постепенно отбивали все обвинения и сегодня (14 июля 2023-го) окончательно "отбелили" репутацию клиента. Источник добавляет, что Бенжамен расплакался в зале суда, услышав положительный вердикт.

Вскоре Менди исполнится всего 29, поэтому шансы на возобновление карьеры еще остаются. Левый защитник 4 раза становился чемпионом Англии с Ман Сити и брал золото Мундиаля в составе сборной Франции.

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