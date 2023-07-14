Чемпіон світу 2018 року Бенжамен Менді нарешті може мріяти про відновлення нормального життя.

Суд визнав француза невинним за останніми двома звинуваченнями у зґвалтуваннях, інформує Manchester Evening News.

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Проблеми хавбека почалися у серпні 2021 року, коли його взяли під варту через підозру у 4 насильницьких інцидентах. Манчестер Сіті відразу відсторонив захисника, а число скарг почало збільшуватися і доросло до 10. Втім, адвокати Менді поступово відбивали усі звинуваення і сьогодні (14 липня 2023-го) остаточно "відбілили" репутацію клієнта. Джерело додає, що Бенжамен розплакався у залі суду, почувши позитивний вердикт.

Незабаром Менді виповниться лише 29, тому шанси на відновлення кар'єри ще залишаються. Лівий захисник 4 рази ставав чемпіоном Англії з Ман Сіті і брав золото Мундіалю у складі збірної Франції.

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