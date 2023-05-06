Италия, Серия Б, 38 тур

Дженоа – Асколи – 2:1

Голы: Бани, 16, Бадель, 63, – Марсура, 78

Дженоа принимала Асколи на своем поле за два тура до конца чемпионата. "Грифоны" могли досрочно оформить путевку в Серию А.

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Хозяева быстро открыли счет. Уже на 16 минуте точно пробил защитник Бани. В первом тайме Дженоа нанесла восемь ударов по воротам соперника, но удвоить свое преимущество не смогла. Надо отметить хорошую игру голкипера Асколи Леали, не позволившего "грифонам" разгромить свою команду. После перерыва Дженоа продолжила давить на гостей, что привело к голу Баделя на 63 минуте. У хозяев был еще один шанс забить, но Леали взял пенальти от Коды. После ряда замен Асколи отыграл один мяч, но вырвать ничью не смогли.

Всего через год после вылета Джеона возвращается в Серию А. Подопечные Джилардино за два тура до конца занимают второе место, с которого Бари их уже сдвинуть не сможет.

Андрей Шевченко работал с Дженоа около двух месяцев в 2022 году. Во главе "грифонов" украинец провел 11 матчей, в которых одержал одну победу, трижды сыграл вничью и потерпел 7 поражений

ONLY ONE YEAR pic.twitter.com/PndjdVNBLf — Genoa CFC (@GenoaCFC) May 6, 2023

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