Милан обыграл Лацио (2:0) в рамках 34-го тура Серии А. Читайте счет и обзор матча в этой новости на "Футбол 24".

В нынешней Серии А не получилось ожесточенной борьбы за чемпионство. Наполи уже несколько дней отмечает завоевание своего третьего Скудетто. В то же время за остальные места в Лиге чемпионов бешеная конкуренция. Футбол24 совместно с партнером HLIBNY DAR следит за ключевыми изменениями в топ-4 Серии А после очередного тура.

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На Апеннинах за несколько часов запланировали провести два дерби команд из Милана против представителей столицы. Программу игрового дня предстояло открыть Лацио и ФК Милан. "Россонери" за последние пять матчей Серии А выиграли лишь однажды, серьезно усложнив себе борьбу за зону Лиги чемпионов. У "орлов" все гораздо лучше – пока они находятся на втором месте.

Сегодня Стефано Пиоли не экспериментировал, выпустив боевой состав. Для Милана это была генеральная репетиция перед полуфиналом Лиги чемпионов. К тому же соперник подходил совершенно идеально. Лацио любит играть первым номером, а "россонери" охотно отдают мяч сопернику и пытаются стремительно заполнять свободные зоны, быстро переходя в атаку.

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Для подобной тактики у Пиоли очень хорош набор футболистов. Однако уже на старте отчетного матча состав Милана получил огромную пробоину. Пришлось менять главную звезду. Рафа Леау почувствовал дискомфорт в мышцах. Сам португалец был готов продолжить, но главный тренер настоял на замене. Это и понятно – Леау будет нужнее против Интера в Лиге чемпионов.

В конце концов, появившийся вместо Рафы Салемакерс очень быстро принес пользу. Алексис помог организовать гол. Правда, ключевой в том эпизоде стала ошибка Маркоса Антонио. Экс-полузащитник Шахтера позволил Беннасеру себя обокрасть. После этого алжирец обыгрался с Жиру и акробатическим ударом из пределов штрафной открыл счет.

Лацио попытался перехватить инициативу, но компактность обороны Милана оставляла очень мало шансов. В таких ситуациях важно не увлечься и не проспать контрвыпад, поскольку расплата будет жестокой. Тео Эрнандес показал это игрокам римлян во всей красе.

Француз получил мяч от Майка Меньяна и в своем фирменном стиле помчался к чужим воротам. Рейд от штрафной до штрафной без сопротивления. Там Эрнандес не стал ничего выдумывать и просто мощно положил мяч под перекладину. Роскошный гол Тео. Второй ассист голкипера Милана в этом сезоне. Очень быстро "россонери" еще и третий забили, но Мессиас слишком откровенно нарушал правила и бил уже после свистка.

Во втором тайме Стефано Пиоли уже думал о полуфинале Лиги чемпионов против Интера. Специалист начал активно снимать лидеров. Калабрия и Кьяер так и остались в раздевалке. Также досрочно отправились отдыхать Тео и Жиру. Казалось, это должно помочь Лацио. Однако "орлы" сегодня были слишком "беззубыми". Фактически единственный момент, где игрок гостей вышел на первый план, случился на 61 минуте. Казале очень неудачно сыграл в подкате – сфолил на желтую карточку и получил бутсом по лицу.

У Милана забили даже резервисты. Вот только Ребич не выдержал линию офсайда, поэтому арбитры его гол не засчитали. Больше не было даже попыток изменить счет. Что говорить, если Лацио за весь матч не нанес ни одного удара в створ ворот Меньяна, а хозяева весь второй тайм играли в максимально комфортных для себя условиях, когда не нужно было придумывать ничего лишнего.

Благодаря этой победе Милан набрал 61 очко и по крайней мере до матча Рома – Интер поднялся на четвертое место в турнирной таблице Серии А. У Лацио осталось 64 зачетных пункта. Команда Маурицио Сарри пока остается второй, но еще в этом туре "Орлов" может опередить Ювентус.

Подопечные Стефано Пиоли очень плодотворно провели репетицию перед полуфиналом Лиги чемпионов. Главное, чтобы повреждение Рафаэля Леау не оказалось более серьезным, чем показалось сначала. Поединок против Интера состоится в среду, 10 мая.