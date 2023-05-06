Дженоа приймала Асколі в 36 турі Серії Б. Результат – в цій новині на "Футбол 24".

Італія, Серія Б, 36 тур

Дженоа – Асколі – 2:1

Голи: Бані, 16, Бадель, 63, – Марсура, 78

Дженоа приймала Асколі на своєму полі за два тури до кінця чемпіонату. "Грифони" могли достроково здобути путівку в Серію А.

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Господарі швидко відкрили рахунок. Вже на 16 хвилині влучно пробив захисник Бані. В першому таймі Дженоа завдала вісім ударів по воротах суперника, але подвоїти свою перевагу не змогла. Треба відзначити гарну гру голкіпера Асколі Леалі, який не дозволив "грифонам" розгромити свою команду. Після перерви Дженоа продовжила тиснути на гостей, що призвело до гола Баделя на 63 хвилині. Господарі мали ще один шанс забити, але Леалі взяв пенальті від Коди. Після низки замін Асколі відіграв один м'яч, але вирвати бодай нічию не змогли.

Всього через рік після вильоту Джеона повертається в Серію А. Підопічні Джилардіно за два тури до кінця посідають другу сходинку, з якої Барі їх вже посунути не зможе.

Нагадаємо, Андрій Шевченко працював з Дженоа близько двох місяців у 2022 році. На чолі "грифонів" українець провів 11 матчів, в яких здобув одну перемогу, тричі зіграв унічию та зазнав 7 поразок

ONLY ONE YEAR pic.twitter.com/PndjdVNBLf — Genoa CFC (@GenoaCFC) May 6, 2023

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