Бывший вратарь Миная Александр Бандура близок к переходу в новый клуб уже этой зимой.

Бандура может стать игроком Черноморца уже этой зимой, сообщает UA-Футбол. Одесситы попрощались с Алексеем Шевченко и хотят заменить его другим опытным вратарем.

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Отметим, что Бандура покинул Минай из-за процесса сокращения клубных расходов и является сейчас свободным агентом. Интересно, что новый наставник закарпатцев, Желько Любенович, был доволен игрой голкипера и хотел, чтобы тот остался в команде.

Напомним, закарпатцы занимают последнюю строчку УПЛ, отставая от зоны переходных матчей на 6 очков. Недавно клуб заменил главного тренера Владимира Шарана на Желько Любеновича. Бандура в этом сезоне сыграл в 14 матчах, в которых пропустил 19 голов.

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