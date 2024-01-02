Колишній воротар Миная Олександр Бандура близький до переходу в новий клуб вже цієї зими.

Бандура може стати гравцем Чорноморця вже цієї зими, повідомляє UA-Футбол. Одесити попрощались з Олексієм Шевченком та хочуть замінити його іншим досвідченим воротарем.

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Зазначимо, що Бандура покинув Минай через процес скорочення клубних витрат та є наразі вільним агентом. Цікаво, що новий наставник закарпатців, Желько Любеновіч, був задоволений грою голкіпера та хотів, аби той залишився в команді.

Нагадаємо, закарпатці посідають останню сходинку УПЛ, відстаючи від зони перехідних матчів на 6 очок. Нещодавно клуб замінив головного тренера Володимира Шарана на Желько Любеновіча. Бандура в цьому сезоні зіграв у 14 матчах, в яких пропустив 19 голів.

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