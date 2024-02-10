Чемпионы Казахстана провели товарищеский матч с воронежским Факелом и проиграли 1:2.

Экс-защитник сборной Украины подписал контракт с клубом Беседина и Макаренко

В составе Ордабасы есть трое экс-игроков сборной Украины – Артем Беседин, Евгений Макаренко, а недавно перешел еще и Игорь Пластун. Впрочем, ни один из них в этом "вонючем" спарринге участия не принимал. Надеемся, что это была принципиальная позиция парней.

Напомним, Ордабасы должен был играть против Динамо на зимних сборах, однако киевляне отменили эту встречу, когда узнали о связях казахов с представителями страны-террориста.

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