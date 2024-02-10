Именитые игроки со всего мира продолжают закапывать свою репутацию поездками в страну-оккупант.

На днях в Москве проходит "кубок легенд", куда пригласили многих звезд прошлого. Некоторым хватило совести проигнорировать это позорное мероприятие (Нуну Гомеш, Себастьян Фрей), но немалая группа титулованных экс-футболистов таки доехала, чтобы получить свою подачку от террористов.

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В "сборную мира" вошли: Антонис Никополидис, Георгиос Карагунис, Педру Мендеш, Фернанду Мейра, Дуглас Майкон, Уильям Галлас, Эммануэль Эбуэ, Здравко Кузманович, Александр Глеб и Хасан Кабзе.

В составах "легенд российских клубов" засветилось еще несколько громких фамилий: Николас Пареха, Ведран Чорлука, Ивица Олич и Кевин Кураньи.

Напомним, УЕФА и ФИФА после 24 февраля 2022 года продолжают придерживаться бана российских команд в официальных турнирах.

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