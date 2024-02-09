Украинский центральный защитник Игорь Пластун продолжит карьеру в Ордабасы. Контракт рассчитан на один год, сообщает пресс-служба казахского клуба.

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Накануне Пластун покинул Лудогорец на правах свободного агента, поэтому за его трансфер не пришлось платить. Следует заметить, что за Ордабасы выступают еще два экс-игрока сборной Украины – Артем Беседин и Евгений Макаренко.

Напомним, Пластун дважды приходил в Лудогорец, где суммарно сыграл 166 матчей, но в нынешнем сезоне украинец потерял статус важного игрока, проведя лишь 7 поединков, а последние несколько месяцев не попадал даже в заявку.