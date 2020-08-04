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Экс-игрока молодежной сборной Украины дисквалифицировали за договорные матчи в Молдове

4 августа 23:40 - Читати українською
Экс-игрока молодежной сборной Украины дисквалифицировали за договорные матчи в Молдове
Александр Насонов / Фото из открытых источников

Защитника молдавского клуба Сперанца Александра Насонова отстранили от футбола за участие в матчах с фиксированными результатами.

Федерация футбола Молдовы дисквалифицировала на один год трех игроков Сперанцы, которая выступает в элитном дивизионе страны, сообщает официальный сайт ведомства.

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Среди дисквалифицированных есть 28-летний украинский защитник Александр Насонов. Кроме него, отстранили также Михая Болуна и Матвея Гуйганова. При этом клуб украинца получил лишь предупреждение и продолжит выступления в чемпионате.

Добавим, что Насонов выступал за такие украинские клубы как Волынь, Металлург Д, Мариуполь, Арсенал-Киев и ПФК Львов. Также в активе защитника 26 матчей за молодежную сборную Украины.

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Мир Александр Александр Насонов Молдавия
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