Екс-гравця молодіжної збірної України дискваліфікували за договірні матчі в Молдові

Захисника молдовського клубу Сперанца Олександра Насонова відсторонили від футболу через участь у матчах з фіксованими результатами.

Федерація футболу Молдови дискваліфікувала на один рік трьох гравців Сперанци, яка виступає в елітному дивізіоні країни, повідомляє офіційний сайт відомства.

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Серед дискваліфікованих є 28-річний український захисник Олександр Насонов. Окрім нього, відсторонили також Міхая Болуна і Матвій Гуйганов. При цьому клуб українця отримав лише попередження і продовжить виступи в чемпіонаті.

Додамо, що Насонов виступав за такі українські клуби як Волинь, Металург Д, Маріуполь, Арсенал-Київ та ПФК Львів. Також в активі захисника є 26 матчів за молодіжну збірну України.

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