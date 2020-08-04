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Екс-гравця молодіжної збірної України дискваліфікували за договірні матчі в Молдові

4 серпня 23:40 - Читать на русском
Екс-гравця молодіжної збірної України дискваліфікували за договірні матчі в Молдові
Олександр Насонов / Фото з відкритих джерел

Захисника молдовського клубу Сперанца Олександра Насонова відсторонили від футболу через участь у матчах з фіксованими результатами.

Федерація футболу Молдови дискваліфікувала на один рік трьох гравців Сперанци, яка виступає в елітному дивізіоні країни, повідомляє офіційний сайт відомства.

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Серед дискваліфікованих є 28-річний український захисник Олександр Насонов. Окрім нього, відсторонили також Міхая Болуна і Матвій Гуйганов. При цьому клуб українця отримав лише попередження і продовжить виступи в чемпіонаті.

Додамо, що Насонов виступав за такі українські клуби як Волинь, Металург Д, Маріуполь, Арсенал-Київ та ПФК Львів. Також в активі захисника є 26 матчів за молодіжну збірну України.

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