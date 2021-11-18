За мошенничество к 3 годам и 10 месяцам тюремного заключения были осуждены конголезец и его супруга, сообщает Daily Mail .

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Все началось в 2016 году. Камба отправился на родину, а в январе СМИ написали, что он погиб в автокатастрофе. Учитывая, что Хианник застраховал свою жизнь, его жена получила более миллиона фунтов. Но четыре года спустя его обнаружили живым в немецком регионе Рур, после чего открыли уголовное производство за мошенничество.

Сам Хианник Камба начинал свою карьеру в Шальке в 2003 году, но за основную команду не играл. После этого он выступал за ряд немецких коллективов низших дивизионов.

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