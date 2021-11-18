За шахрайство до 3 років та 10 місяців тюремного ув'язнення були засуджені конголезець і його дружина, повідомляє Daily Mail.

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Все почалось у 2016-му. Камба вирушив на батьківщину, а у січні ЗМІ написали, що він загинув в автокатастрофі. Враховуючи те, що Хіаннік застрахував своє життя, його дружина отримала понад мільйон фунтів. Втім, через чотири роки його виявили живим у німецькому регіоні Рур, після чого відкрили кримінальне провадження за шахрайство.

Сам Хіаннік Камба розпочинав свою кар'єру у Шальке в 2003-му, але за основну команду не грав. Після цього він виступав за низку німецьких колективів нижчих дивізіонів.

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