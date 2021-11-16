27-летний француз обвиняется еще в двух изнасилованиях, сообщает Daily Mail . Теперь общее количество таких эпизодов выросло до шести.

Менди останется в тюрьме – суд отклонил ходатайство об освобождении под залог

Менди находится в тюрьме с августа этого года и останется под стражей как минимум до 24 января. Обвинения предъявляют четыре женщины старше 16 лет. Они утверждают, что становились жертвами Бенжамена с октября 2020 года.

К слову, Манчестер Сити отстранил своего игрока от тренировочного процесса и воздерживается от комментариев на время рассмотрения дела. В прошлом сезоне Менди провел 20 матчей, записав в свой актив 2 гола и ассист.

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