Додо порвал крестообразные связки в самом начале сезона 2023/24 – в сентябрьском матче с Удинезе. Он вернётся на поле не раньше 2024 года.

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Процесс восстановления бразильца проходит хорошо – он уже приступил к беговым тренировкам. Соответствующее видео появилось на фан-странице Фиорентины в Instagram, Viola 12.

В ролике говорится о том, что Додо пообещал покрасить волосы в фиолетовый цвет в честь Фиорентины. Защитник это сделает, как только вернётся на поле после тяжелой травмы.

Напомним, что ранее 24-летний игрок выступал за Шахтёр. С 2018 по 2022 год он провёл за "горняков" 62 матча и забил 3 мяча.

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