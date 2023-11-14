Додо порвав хрестоподібні зв'язки на самому початку сезону 2023/24 – у вересневому матчі з Удінезе. Він повернеться на поле не раніше 2024 року.

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Процес відновлення бразильця проходить добре – він уже розпочав бігові тренування. Відповідне відео з'явилося на фан-сторінці Фіорентини в Instagram, Viola 12.

У ролику йдеться про те, що Додо пообіцяв пофарбувати волосся у фіолетовий колір на честь Фіорентини. Захисник це зробить, щойно повернеться на поле після важкої травми.

Нагадаємо, що раніше 24-річний гравець виступав за Шахтар. З 2018 по 2022 рік він провів за "гірників" 62 матчі та забив 3 м'ячі.

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