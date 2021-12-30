"Открытие года? Отмечу Илью Забарного. Важную роль сыграл Мирча Луческу, который доверил 18-летнему парню место в стартовом составе Динамо.

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Казалось бы, тренеру киевлян нужен был немедленный результат, однако он не побоялся сделать ставку на юного защитника. И Забарный справедливо появлялся в основе сборной Украины и Динамо. Не следует забывать, что это только начало. Илья наберется опыта, а мы получим исполнителя высокого уровня", – сказал Коваль в комментарии Zbirna24.

Заметим, Забарный провел в текущем сезоне 18 матчей в футболке киевлян, но результативными действиями не отличался. Также в этом году Илья дебютировал за сборную Украины и уже успел сыграть 4 матча.

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