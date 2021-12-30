Бывший игрок и тренер Динамо Йожеф Сабо считает, что провал сборной Украины U-21 в рамках отбора к Евро-2021 является наихудшим событием текущего года.

"Провал сборной Украины U-21. Они выиграли только последние матчи, которые ничего не решали. Молодежка у нас всегда была приличной командой, но на этот раз "сгорели", ничего не показали.

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Поставили молодого тренера, без опыта. Мне кажется, что Ротаню рано было возглавлять молодежную сборную Украины. Александр Головко справлялся со своими обязанности, команда играла", – резюмировал Сабо в комментарии 1927.kiev.ua.

Заметим, подопечные Руслана Ротаня завершили отбор к Евро-2021 на третьем месте в турнирной таблице, набрав 16 очков, но не квалифицировавшись на турнир.

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