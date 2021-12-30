"Відкриття року? Відзначу Іллю Забарного. Важливу роль відіграв Мірча Луческу, який довірив 18-річному хлопцю місце у стартовому складі Динамо.

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Здавалося б, тренеру киян потрібен був негайний результат, однак він не побоявся зробити ставку на юного захисника. І Забарний справедливо з’являвся в основі збірної України та Динамо. Не слід забувати, що це тільки початок. Ілля набереться досвіду, а ми матимемо виконавця високого рівня", – сказав Коваль у коментарі Zbirna24.

Зауважимо, Забарний провів у поточному сезоні 18 поєдинків у футболці киян, але результативними діями не відзначався. Також цього року Ілля дебютував за збірну України та вже встиг зіграти 4 матчі.

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