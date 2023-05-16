33-летний немецкий вингер проводит последний сезон в футболке "фармацевтов". Летом он станет свободным агентом, сообщает пресс-служба клуба.

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Беллараби перебрался в Байер из брауншвейгского Айнтрахта и с тех пор провел 290 поединков, в которых отличился 57 голами и 66 результативными передачами. В этом сезоне Карим почти не играет – всего 103 минуты в 10 матчах.

Интересно, что у вингера есть в своем активе рекорд Бундеслиги. В сезоне 2014/15 стал автором самого быстрого гола в истории чемпионата (9 секунда). Также в 2014 году футболиста вызвали в сборную Германию, за которую он в итоге наиграл 11 встреч.

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