33-річний німецький вінгер проводить останній сезон у футболці "фармацевтів". Влітку він стане вільним агентом, повідомляє прес-служба клубу.

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Белларабі перебрався у Байєр з брауншвейзького Айнтрахта й відтоді провів 290 поєдинків, у яких відзначився 57 голами й 66 результативними передачами. Цього сезону Карім майже не грає – усього 103 хвилини в 10 матчах.

Цікаво, що вінгер має у своєму активі рекорд Бундесліги. У сезоні 2014/15 став автором найшвидшого гола в історії чемпіонату (9 секунда). Також у 2014 році футболіста викликали у збірну Німеччину, за яку він у підсумку награв 11 зустрічей.

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