19-летнего игрока, выступавшего за Рому и Верону, задержала полиция за рулем арендованного автомобиля, в котором нашли 160 граммов гашиша, 2 грамма кокаина и 60 тысяч евро. Как сообщает La Gazetta dello Sport, суд отправил Диаби под домашний арест

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Это не первый раз, когда у Диаби возникают проблемы с законом из-за наркотиков. В марте 2022 года полиция провела обыск в его доме в Риме, где Абудраман прятал 2,5 килограмма гашиша. Игрок пытался заблокировать свои смартфоны, чтобы офицеры не смогли их просмотреть. Его младшая сестра была поймана с поличным при выбрасывании оберток с гашишем из окна их дома.

Абдураман Диаби играл в молодежных командах Ромы и Вероны. Последние полгода он провел в аренде в Имолезе, которая находится в Серии С.

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