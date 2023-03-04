19-річного гравця, який виступав за Рому та Верону, затримала поліція за кермом орендованого автомобіля, в якому знайшли 160 грамів гашишу, 2 грами кокаїну та 60 тисяч євро. Як повідомляє La Gazetta dello Sport, суд відправив Діабі під домашній арешт.

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Це не вперше, коли у Діабі виникають проблеми із законом через наркотики. У березні 2022 року поліція здійснила обшук у його будинку в Римі, де Абудраман ховав 2,5 кілограма гашишу. Гравець намагався заблокувати свої смартфони, щоб офіцери не змогли їх переглянути. Його молодша сестра була спіймана на місці злочину при викиданні обгорток з гашишем з вікна їхнього будинку.

Абдураман Діабі грав у молодіжних командах Роми та Верони. Останні пів року він провів в оренді в Імолезе, яка виступає в Серії С.

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