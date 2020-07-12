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Экс-игрок Олимпика признался, почему променял выступления за "сине-желтых" на сборную Конго

16:15 - Читати українською
Экс-игрок Олимпика признался, почему променял выступления за "сине-желтых" на сборную Конго
Владис-Эммерсон Иллой-Айет / Фото из открытых источников

Экс-защитник молодежной сборной Украины Владис-Эммерсон Иллой-Айет рассказал, что побудило его сменить гражданство.

"Видел реалии: туда вызываются игроки Динамо, Шахтера и еще пару топов, а Олимпик – середняк. Сколько мне было еще ждать? Посчитал, что в сборной Конго сыграть проще.

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Сложностью был только французский язык – в детстве ему не обучили. И просто жить на сборах и ни с кем не общаться тяжело, а защитнику особенно важна коммуникация. Сразу, как получил вызов, я начал системно учить французский с преподавателем по скайпу – теперь им владею

Помню прививки от малярии и лихорадки перед первой поездкой – от них на время поднялась температура до 38 градусов. В дебютной игре я забил Гане, затем съездил на выезд в Египет, а дальше стало труднее. В тот период очень болели ахиллы, просто играть не мог. Сейчас они в порядке", – рассказал защитник в интервью Sports.ru.

Напомним, Иллой-Айет является украинцем конголезского происхождения. В Украине выступал за Олимпик, Черноморец, Карпаты и тернопольскую Ниву. Впоследствии перешел в датский Вайле. Также в его карьере нашлось место выступлениям в Гонконге и России.

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