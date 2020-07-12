Екс-гравець Олімпіка зізнався, чому проміняв виступи за "синьо-жовтих" на збірну Конго

Екс-захисник молодіжної збірної України Владіс-Еммерсон Іллой-Айєт розповів, що спонукало його змінити громадянство.

"Бачив реалії: туди викликаються гравці Динамо, Шахтаря і ще пари топів, а Олімпік – середняк. Скільки мені було ще чекати? Порахував, що в збірній Конго заграти простіше.

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Складністю була лише французька мова – в дитинстві її не вчив. А просто жити на зборах і ні з ким не спілкуватися важко, а захиснику особливо важлива комунікація. Відразу, як отримав виклик, почав системно вчити французьку з викладачем по скайпу.

Пам'ятаю щеплення від малярії і лихоманки перед першою поїздкою – від них на певний час піднялася температура до 38 градусів. У дебютній грі я забив Гані, потім з'їздив на виїзд до Єгипту, а далі стало важче. У той період дуже боліли ахіли, просто грати не міг. Зараз вони в порядку", – розповів захисник в інтерв'ю Sports.ru.

Нагадаємо, Іллой-Айєт є українцем конголезького походження. В Україні виступав за Олімпік, Чорноморець, Карпати і тернопільську Ниву. Згодом перейшов у данський Вайле. Також в його кар'єрі знайшлося місце виступам у Гонконзі та Росії.

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