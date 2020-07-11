"Уехал из Украины, чтобы быть в достатке, а не сводить концы с концами": экс-игрок Олимпика – об игре в России

Владис-Эммерсон Иллой-Айет, который выступал за Олимпик и Черноморец, поделился мнением об украинских футболистах, которые решились играть в чемпионате России после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе.

Напомним, Иллой-Айет является украинцем конголезского происхождения. Поиграл в УПЛ за Олимпик и Черноморец, после чего перешел в датский Вайле. Также в его карьере нашлось место выступал в Гонконге и России.

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"Мама переживала, когда я ехал в Гонконг, в Россию – нет. Девушка хорошо знакома с Россией и жила в Москве с сестрой – меня тоже поддержала. Я ничего не боялся и не сталкивался с ненавистью. У каждого свое мнение, мое – я, Ракицкий или кто угодно может ехать в чемпионат России без всякого стыда. Некоторые люди иначе воспринимают свободу слова и нарушают границу приличия. Культурные люди так бы не поступили.

Некоторые украинцы говорят, что не поедут в Россию ни за какие деньги. Ну, их и не возьмут, а на талантливых будет спрос. Мне мало кто нравился из украинских футболистов, как Терри, Кулибали или ван Дейк, но против Ярослава я играл – это классный защитник. Человек приносит результат, отстаивает честь страны на поле, делает все, чтобы его команде было лучше, и он сам лучший. Удивительно такого не привлекать.

Уехал из Украины для того, чтобы чувствовать себя в достатке, а не сводить концы с концами. Как живется при Зеленском, я только сейчас узнаю – давно дома не был", – рассказал защитник в интервью Sports.ru.

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