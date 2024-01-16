Украинский полузащитник Артем Радченко сменил клуб в Европе. Из литовской Дайнавы хавбек перебрался на Мальту.

Бывший полузащитник харьковского Металлиста подписал контракт с Хиберниансом. О переходе 29-летнего Артема Радченко мальтийский клуб сообщил в своем Instagram.

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Детали перехода и срок контракта пока неизвестны. Последним клубом украинца была литовская Дайнава, цвета которой Радченко защищал на протяжении последнего года. Перед этим хавбек поиграл за Йонаву (Литва), Фоман Мартин (Словакия), Елгаву (Латвия), Днепр Могилев (Беларусь), Хайдук (Хорватия), а также ряд украинских клубов – Перемогу, МФК Николаев, Говерлу и Металлист.

В период работы Мирона Маркевича в Харькове Радченко считали одним из главных талантов Металлиста, но оправдать авансы игрок не сумел. В активе Радченко всего 21 матч (0 голов) за первую команду "желто-синих". Артем больше запомнился "алкогольным скандалом" в Хорватии – в нетрезвом состоянии он попал в ДТП, после чего Хайдук расторг контракт с украинцем.

Хибернианс, в который перешел Радченко, занимает 7 место в чемпионате Мальты. От лидера команда отстает на 11 очков. Прошлый сезон Хибернианс завершил на 4-й позиции.

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