Лига 2, 20 тур

Осер – Бордо – 3:1

Голы: Айе, 25, 88, Игнатенко, 47 (аг) – Випотник, 45

Команда Игнатенко приехала в гости к лидеру дивизиона, который выиграл 4 тура подряд.

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Соперники обменялись голами в первом тайме, а на старте второго случилась трагедия Игнатенко. Украинский легионер Бордо в отчаянном подкате пытался прервать прострел, но вместо этого сам срезал мяч в свои ворота. Жирондинцы так и не смогли отыграться, а в конце матча пропустили во второй раз от Флориана Айе.

Осер продолжил роскошную серию и уверенно шагает к повышению. Ситуация Бордо совсем другая – 15 место, имея всего 3 очка запаса над зоной вылета.

Автогол Игнатенко на 03:18 по ссылке:

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