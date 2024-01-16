Колишній півзахисник харківського Металіста підписав контракт із Хіберніансом. Про перехід 29-річного Артема Радченка мальтійський клуб повідомив у своєму Instagram.

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Деталі переходу та термін контракту поки невідомі. Останнім клубом українця була литовська Дайнава, кольори якої Радченко захищав впродовж останнього року. Перед тим хавбек пограв за Йонаву (Литва), Фоман Мартін (Словаччина), Єлгаву (Латвія), Дніпро Могильов (Білорусь), Хайдук (Хорватія), а також низку українську клубів – Перемогу, МФК Миколаїв, Говерлу та Металіст.

У період роботи Мирона Маркевича в Харкові Радченка вважали одним із головних талантів Металіста, але виправдати аванси гравець не зумів. В активі Радченка лише 21 матч (0 голів) за першу команду "жовто-синіх". Артем більше запам'ятався "алкогольним скандалом" у Хорватії – напідпитку він потрапив у ДТП, після чого Хайдук розірвав контракт з українцем.

Хіберніанс, у який перейшов Радченко, посідає 7 місце у чемпіонаті Мальти. Від лідера команда відстає на 11 очок. Минулий сезон Хіберніанс завершив на 4-й позиції.

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