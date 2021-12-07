"Сегодня особенный день… Моя карьера футболиста заканчивается. Я хочу поблагодарить всех людей, которые сделали все возможное, чтобы я закончил играть", – написал Вильягра в своем Instagram.

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Последней командой 35-летнего футболиста был 9 де Хулио из Буэнос-Айреса, в котором он и начинал свою карьеру.

Напомним, Вильягра выступал за харьковский Металлист с 2010 по 2015 годы, за это время защитник провел 143 матча, забил 6 голов и отдал 13 результативных передач.

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