Экс-игрок Металлиста Вильягра объявил о завершении карьеры
21:50 - Читати українською
Бывший защитник Металлиста Кристиан Вильягра принял решение завершить игровую карьеру в возрасте 35 лет.
"Сегодня особенный день… Моя карьера футболиста заканчивается. Я хочу поблагодарить всех людей, которые сделали все возможное, чтобы я закончил играть", – написал Вильягра в своем Instagram.
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Последней командой 35-летнего футболиста был 9 де Хулио из Буэнос-Айреса, в котором он и начинал свою карьеру.
Напомним, Вильягра выступал за харьковский Металлист с 2010 по 2015 годы, за это время защитник провел 143 матча, забил 6 голов и отдал 13 результативных передач.
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Скриншот: Footboom
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