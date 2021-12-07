Екс-гравець Металіста Вільягра оголосив про завершення кар'єри
21:50 - Читать на русском
Колишній оборонець Металіста Крістіан Вільягра ухвалив рішення припинити ігрову кар'єру у віці 35 років.
"Сьогодні особливий день... Моя кар'єра футболіста закінчується. Я хочу подякувати всім людям, які зробили все можливе, щоб я закінчив грати", – написав Вільягра у своєму Instagram.
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Останньою командою 35-річного футболіста був 9 де Хуліо з Буенос-Айреса, в якому він і розпочинав свою кар'єру.
Нагадаємо, Вільягра виступав за харківський Металіст з 2010 по 2015 рік, за цей час захисник провів 143 матчі, забив 6 голів та віддав 13 результативних передач.
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Скріншот: Footboom
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