"Сьогодні особливий день... Моя кар'єра футболіста закінчується. Я хочу подякувати всім людям, які зробили все можливе, щоб я закінчив грати", – написав Вільягра у своєму Instagram.

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Останньою командою 35-річного футболіста був 9 де Хуліо з Буенос-Айреса, в якому він і розпочинав свою кар'єру.

Нагадаємо, Вільягра виступав за харківський Металіст з 2010 по 2015 рік, за цей час захисник провів 143 матчі, забив 6 голів та віддав 13 результативних передач.

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